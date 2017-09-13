İTSO yönetiminden başsavcıya ziyaret

İnegöl’ün özellikle ekonomik yapısının çok güçlü olduğundan ve Türkiye’ye örnek teşkil ettiğinden söz eden Başkan Anıl, ekonomik gücün ilçenin sosyal ve kültürel dinamiklerini de harekete geçiren bir unsur olduğuna dikkat çekti. Güçlü ekonomik yapının göçü tetikleyerek ilçenin demografik yapısını değiştirdiğini vurgulayan Metin Anıl, “Adeta bir cazibe merkezi olan ilçemizde huzur ve güvenli bir hayat hepimizin en büyük arzusu. Bunun için güven ve huzurun tesisinde elbette birinci görev güvenlik güçlerine ve yargıya düşüyor. Ancak, ilçenin sivil dinamikleri olarak devletin kurumlarına destek olmak, onların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ortam oluşturmak da bizlerin görevi. İlçenin ekonomisine yön veren güçlü bir kuruluş olarak, bugüne kadar güvenlik güçlerimizin ve adalet sisteminin yanında yer alarak destek olduk. Desteğimiz bundan sonra da polisimizin, savcımızın, hâkimimizin yanında olacak” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Zekeriyle Alper İnanç da, nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile dikkat çeken İnegöl’de görev yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ve ilçenin sivil dinamikleri ile iş birliği halinde olacaklarını belirten İnanç, “Sizlerin desteği bizi motive edecek. Birliktelik, toplumumuzun bekası ve gelişmesi açısından önemli” dedi.