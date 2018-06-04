İTSO’dan aidat borcu olanlara çağrı

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümleri gereğince İTSO üyelerinin geçmiş dönem aidat borçlarının faizlerinin silineceğini ve dileyenlere de 6 taksit fırsatı sunulacağını söyledi.

Yavuz Uğurdağ, şu bilgileri verdi; “Kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kanuna göre, dileyenler toplam meblağı altı taksite kadar ödeyebilirler. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek. Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edileceğini hükmü kanunda yer almaktadır. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil icra takibi başlatılmış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir”