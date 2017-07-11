İTSO’dan eğitim protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üye firmalarının yönetici ve çalışanlarının çocukları ile birinci derece yakınlarının yararlanabileceği bir eğitim protokolüne daha imza attı. İTSO, İnegöl kalite özel öğretim kursu ile gerçekleştirdiği protokol ile üyelerinin yüzde 20 daha ucuz eğitim hizmeti almasını sağladı. İmzalanan protokole göre, İTSO üyesi firmaların yöneticileri ve çalışanlarının 12-20 yaş aralığındaki çocukları ile birinci derece yakınları, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanma, okul ders başarısını artırma ve rehberlik eğitimi hizmetlerini yüzde 20 indirimli olarak alabilecek. İTSO Başkanı Metin Anıl ile Kalite Özel Öğretim Kursu Müdürü Tuğrul Güleç arasında imzalanan indirim protokolü törenine İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer ve yöneticiler katıldı. Metin Anıl, üyelerini ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerin alımında desteklemek için yıl içinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, özel eğitim kursları ve okulları ile yaptıkları indirim protokollerinin üyelerine yönelik en önemli eğitim ve kültürel hizmet desteği olduğunu söyledi.

Özel kurumlarla yaptıkları işbirliği sayesinde üyeleri ve çalışanlarının çocuklarının daha ucuz eğitim hizmeti almasını sağladıklarını kaydeden Anıl, "Bu tür çalışmalarla üyelerimize az da olsa ekonomik bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Çocuklarına iyi bir eğitim imkânı sunmak isteyen üyelerimizin bu fırsatları değerlendirmesi bizi de mutlu eder" dedi.