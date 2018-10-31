İTSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

İTSO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki konular görüşüldü. Toplantıda söz alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ülke genelinde başlatılan enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına destek verdiklerini belirterek, oda üyelerinden müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerde indirim yapması çağrısı yaptıklarını ve bu konuda bir kampanya başlattıklarını söyledi. İTSO yönetimi olarak yaptıkları toplantıda oda tarafından düzenlenecek olan belge ve hizmetlerin bedelinde de yüzde 10 indirim yapılması yönünde kanaat oluştuğunu söyleyen Yavuz Uğurdağ, “Yönetim kurulumuzun aldığı bu kararın enflasyon ile mücadeleye destek olmasını bekliyoruz. İTSO Meclisi olarak bizlerde elimizi taşın altına sokmalıyız diye düşünüyoruz. Ticaret sicil harçları ve bedelini kamunun belirlediği bazı diğer hizmet bedelleri hariç olmak üzere, bedeli odamız tarafından belirlenen belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim yapmak istiyoruz. Bu indirimle odamız kurumsal olarak enflasyonla topyekûn mücadele'de fiilen yer aldığını gösterdi. İnanıyorum ki odamızın bu anlamlı indirimi, üyelerimize de örnek ve destek olacaktır. Enflasyonla mücadeleye var güçleriyle devam edecekleridir” ifadelerini kullandı.

Yavuz Uğurdağ, hükümet tarafından açıklanan enflasyonla topyekûn mücadele programının başarılı olması için toplumun bütün kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini de söyledi. Bu mücadelede Hükümet yetkilileri, iş dünyası mensupları ve meslek örgütleri başta olmak üzere bütün ekonomik paydaşların tam bir kararlılık ve iş birliği içinde hareket ettiğini görmekten memnun olduğunu ifade eden Yavuz Uğurdağ şunları söyledi:

“Geçmişte topyekûn bir mücadele edilmemişti. Bu yüzden 1970'li ve 1980'li yıllarda enflasyonla mücadelede başarılı olunamadı. Şimdi ise daha canavar haline gelmeden enflasyonu yok etme fırsatı elimize geçti. Geçmişte enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak, bugün enflasyonla mücadelede yek vücut olmamızı çok anlamlı buluyorum. Görüyoruz ki hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekûn elini taşın altına koydular. İnegöl iş dünyası olarak biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz.”