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03 Temmuz 2017 17:11

İTSO’dan hijyen eğitimi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından ekmek üreten, taşıyan ve satanlar için "hijyeni eğitimi" düzenlenecek.

İTSO’dan hijyen eğitimi

03 Temmuz 2017 17:11

Ücretsiz eğitimler sonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılacak sınavdan 70 ve üzerinde puan alanlara sertifika verilecek.


İTSO Başkanı Metin Anıl, 2011 yılında yayınlanan “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği" gereği, ekmek üreten, taşıyan ve satanların "hijyen eğitimi" almalarının mecburi olduğunu söyleyerek, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve ilgili eki ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TOBB arasında yapılan protokol gereğince, ilçemizdeki fırıncılara, ekmek taşıyanlara, satışını yapanlara, fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerinde çalışanlar için gıda hijyeni konusunda eğitim vereceğiz. Eğitim 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde 2 ayrı grup halinde yapılacak. Eğitim için son başvuru süresi 21 Temmuz 2017’dir" dedi.


Öte yandan düzenlenecek eğitimde, hijyen ve sanitasyon, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği mevzuatı, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı konularında bilgi verilecek. Seminere katılanların Belge almaya hak kazanabilmeleri için sınava girmeleri ve sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerektiği belirtilirken, daha önceden söz konusu belgeyi alanların 5 yıl sonunda yeniden eğitim alarak sınava girmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.




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