İTSO'dan İŞKUR destekli girişimcilik eğitimi

8-11 Kasım ve 13-16 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak iki eğitimin eğitmen giderlerini İŞKUR İnegöl Hizmet Merkezi karşılayacak. Eğitimler İTSO ev sahipliğinde gerçekleşecek. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İŞKUR iş birliği tertiplenecek kursa e-devlet üzerinden başvuru yapılacağını ve adaylar arasından eğitime katılacak 25 kişinin mülâkatla belirleneceğini söyledi.

Eğitime katılmak isteyenlerin zaman kaybetmeden müracaat etmelerini isteyen Yavuz Uğurdağ, “Eğitimlerden yararlanmak isteyen girişimci adaylarının acele etmesi gerekiyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor” dedi.

Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini de ifade eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sertifika alan müteşebbis adayları kuracakları işle ilgili proje hazırlayarak KOSGEB'den, 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin liralık destekten yararlanabilecekler” şeklinde konuştu.