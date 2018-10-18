İTSO'DAN kadın girişimci ve kuyumculara satış eğitimi

İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Malgaralı, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müfide Karaduman'ın da katıldığı atölye çalışmasında, Gökhan Yenipazar tarafından satış sürecini belirleyen taktik ve uygulamalar anlatıldı. Yenipazar, satışın kimyası, satış ve hayat ile müşteri memnuniyeti konularını anlattı. Satış sürecinin başarıyla tamamlanması için üründe kalite standardının yüksek olması gerektiğine dikkati çeken Gökhan Yenipazar, kalitesiz veya defolu ürün satışı yaparak müşteri memnuniyetinin sağlanamayacağına vurgu yapıp, satış sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ele aldı.

Yenipazar, “Ürünü pazarlayan veya satan kişi olarak, dış görünüşünüze, ses tonunuza ve konuşmanıza çok dikkat etmelisiniz. Bütün araştırmalar gösteriyor ki insanlar sizin ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinize bakıyorlar. Kendinden emin, kendini ve malını iyi tanıyan bir satış elemanı karşısındakine daha çabuk itimat telkin eder. Buradan şu da anlaşılmalı ki karşınızdakine güven vereceksiniz. Duruş, oturuş çok önemlidir. En önemli noktalardan birisi ise çok konuşmak değil iyi bir dinleyici olmaktır. Sürekli pozitif, enerjik olmalısınız. Bu noktada verdiğiniz sözü tutacaksınız. Tutamayacağınız sözü de vermeyeceksiniz. Bunun için de mutlaka ve mutlaka görüşmelerinizde not tutmalısınız.”

Eğitime katılanlara sertifika veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, günümüzde uluslararası rekabet yaşandığını belirterek, bu süreçte müşterilerle kurulan ilişkinin doğru olması gerektiğini söyledi.