İTSO'dan “Kendini Tanıma Sanatı Semineri”

16 Kasım 2018 Cuma günü 09.30 - 12.30 saatleri arasında, odanın konferans salonunda yapılacak seminere iştirak ücretsiz olacak. İTSO'dan yapılan açıklamada, seminerde Psikolog-Aile Danışmanı Gülizar Şehitoğlu'nun katılacağı belirtildi. Açıklamada, “Kişilerarası ilişkilerde sıkça karşılaşılan yanlış anlama, stres, çatışma, düşmanlık gibi olumsuz iletişimi önlemek için yapılması gerekenler anlatılacak. Hayata daha olumlu bakarak ilişkilerde yaşanan meselelerin asgariye indirilmesi hedefleniyor” denildi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, üyelerine yönelik faaliyetler arasında eğitimler çok önem verdiklerini söyledi. odanın staretejik planına uygun olarak gerek iş hayatı, gerekse kişisel gelişimlere yönelik eğitimlerin artarak devam edeceğini belirten Yavuz Uğurdağ, “İlişkilerde kişinin kendini tanıması ve karşısındaki insanı doğru anlaması çok mühim. Doğru kurulacak iletişim ve karşımızdakini doğru anlamak günlük hayatımızı daha güzel hale getirecektir. Odamızın kadın üyeleri ve çalışanlarını bu seminere bekliyoruz” dedi.