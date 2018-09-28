İTSO'dan öğrencilere yardım

İnegöl'deki ilk ve ortaokullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye verilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini okul idarecilerine teslim etti. Törene İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, okul idarecileri katıldı. Yavuz Uğurdağ, “İTSO, İnegöl şehrinin öncü STK'larının en önde gelenlerinden bir tanesidir. Yıllardan beri İnegöl'ümüze ekonomik, sanayileşme ve sosyal anlamda çok ciddi katkılar sağlayan bir odaya sahibiz. Yine bugün eğitme destek amaçlı bir programdayız. 14 yıldır eğitim dönemi açıldığında İnegöl'ümüzdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerimize yardım ve destekte bulunuyoruz. Geçen hafta da eğitim-öğretim yılının başlangıcında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda hem okulumuzun fiziki şartlarını iyileştirme anlamında desteğimizi yapmıştık hem de ondan sonra İTSO özelinde okulumuzun öğrencilerine destek vermiştik. Bugün de aynı şekilde TOBB'un da desteği ile 800 kaban ve 800 çift ayakkabıyı öğrencilerimize takdim ediyoruz. 66 ilk ve ortaöğretim eğitim kurumumuza bugün destek veriyoruz. Şu ana kadar da İTSO'muzun İnegöl özelinde yapmış olduğu bu desteklerin toplamı 11 bin öğrenciye ulaşmış durumdadır. Çok ciddi bir rakama ulaştık, ciddi destekler veriyoruz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur. Bizler zaten göreve geldiğimiz günden beri bunu dillendirdik, İTSO bu şehrin dinamiğidir, hem ekonomik hem sosyal anlamda her türlü desteği şehrimize vermeye devam edecektir. Bugün itibariyle üzerinde hassasiyetle durduğumuz eğitim kurumlarımıza ve eğitim alan öğrencilerimize desteğimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğru ise, “Her yıl olduğu gibi bu sene de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 66 okulumuzda 800 öğrencimize mont ve ayakkabı yardımında bulundular. Eğitim camiası olarak her zaman desteklerini görüyoruz. İTSO'ya çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteklerini görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan yardımlar, 66 okul idarecisine teslim edildi.