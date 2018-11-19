İTSO'dan üyelerine dış ticaret semineri

21 Kasım Çarşamba günü geçekleştirilecek eğitim programına katılanlara sertifika verilecek.

İTSO ve KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak dış ticaret eğitimi semineri, ekonomist Sinem Toplan tarafından verilecek. İTSO konferans salonunda saat 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek seminere katılanlara dış ticaret için atılacak adımlar, ithalat ve ihracat posedürleri, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ticaret ticarette kullanılan teslim şekilleri ile kullanılan belgeler konusunda bilgiler verilecek. Ücretsiz seminere katılmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar odaya kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün dış ticaret hacmi itibarıyla bir çok vilayetten daha büyük ekonomiye sahip olduğunu hatırlatarak, ilçe ekonomisi içinde dış ticaret faaliyetlerinin çok önemli yer tuttuğuna dikkat çekti. İTSO'nun İnegöl'ün ihracatının artması için üyelerine başta eğitim olmak üzere bir çok konuda destek verdiğini ve teşvik ettiğini kaydeden Başkan Uğurdağ, Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında düzenledikleri seminerle, ithalat ve ihracatçıların doğru ve hızlı şekilde işlem yapmalarının sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Başkan Uğurdağ, seminerde temel dış ticaret mevzuatını öğrenme ihtiyacı duyan kişilere dış ticaret süreçleri, finansman fırsatları, devlet destekleri konusunda bilgiler verilerek operasyonel uygulama becerileri kazandırmak istediklerini vurguladı.