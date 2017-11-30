İTSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha

TOBB ve Ekonomi Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği eğitim programına Genel Sekreter Mustafa Şentürk ve Uzman Faruk Öner’le iştirak eden İTSO, üyelerine Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatçılara ve yatırımcılara yapacağı desteklerle ilgili bilgilendirme yapacak. Ekonomi Bakanlığı’nda 15-17 Kasım tarihlerini kapsayan üç günlük ‘Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları Eğitim Programı’na illerdeki ticaret ve sanayi odaları ile TOBB tarafından akredite edilen ilçe odaları davet edildi. 200 kişinin katıldığı eğitim programına, İTSO Genel Sekreteri Mustafa Şentürk ile uzman Faruk Öner’i gönderildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara ve yatırımcı firmalara sağlanan desteklerin anlatılması ve üyelerin desteklerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedefleyen eğitim programına katılanlar, ölçme ve değerlendirme sınavına tabi tutuldu. Eğitim programına İTSO adına katılan Mustafa Şentürk ve Faruk Öner de sınavda başarılı olarak belge aldı.

Eğitim programının ardından İTSO’da Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktası oluşturuldu. Konuya ilişkin bilgi veren İTSO Başkanı Metin Anıl, üyelerine KOSGEB destekleriyle ilgili bilgilendirme yapmak ve desteklerden yararlanmalarını sağlamak maksadıyla 2010 yılından bu yana KOSGEB Temsilciliği bulundurduklarını, şimdi de Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktası ile yeni bir alanda hizmet sunacaklarını söyledi. Yeni birim ile Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerini anlatarak, firmalara rehberlik yaparak ihracatın artırılmasına katkıda bulunacaklarını belirten Metin Anıl, “İlçemizin ekonomisine yön vermek ve ülkemizin ekonomisine güç katmak elbette en büyük hedefimiz. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı konularda çok sayıda organizasyonlar yapıyoruz. Üyelerimizin ekonomik faaliyetlerine destek vermek, bilgilendirmek, yönlendirmek için yeni bir hizmet birimi daha faaliyete geçirdik. Üyelerimizin Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı desteklerden yararlanmalarını istiyoruz” dedi.