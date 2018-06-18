İTSO’dan uygulamalı girişimcilik eğitimi

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, KOSGEB iş birliği ile bu yıl içinde 5 tane girişimcilik eğitimi gerçekleştiridklerini ve 2/6 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan 6. eğitim için başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını söyledi. Açılacak kursa 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceğini belirten Başkan Uğurdağ, “Başvurular sonrasında girişimci adaylarını sözlü mülakata çağıracağız. Mülakatta başarılı olan adaylar 5 gün sürecek eğitime katılacaklar” dedi. Yavuz Uğurdağ, daha önceden düzenledikleri kurslarda ilk başvuruların İTSO’ya yapıldığını, ancak bu konuda yeni yasal düzenleme çıktığını söyledi. Girişimci eğitimi başvurularının artık e-devlet üzerinden kabul edildiğini belirten Uğurdağ, “Eğimden yararlanmak isteyenler ilk başvurularını e-devlet şifresi kullanarak, www.turkiye.gov.tr üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu başvurular KOSGEB tarafından değerlendirildikten sonra odamıza gönderilecek. Bizde adayları mülakata çağıracağız. Devamında da, KOSGEB’den gelecek uzmanlar kursiyerlere, işyeri yönetimi ve iş planı projesi hazırlanması konusunda eğitim verecekler” dedi.

Yavuz Uğurdağ, Temmuz ayında yapılacak girişimcilik eğitimine 30 adayın katılabileceğini söyledi. Eğitime katılmak isteyenlerin zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Uğurdağ, “Başvuruların en kısa sürede yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor” dedi. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini de ifade eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sertifika sahibi girişimciler kuracakları işle ilgili proje hazırlayarak KOSGEB’den, 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz olmak üzere toplamda 150 bin liralık destekten yararlanabilecekler” şeklinde konuştu.