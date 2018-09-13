İTSO'dan uygulamalı girişimcilik eğitimi

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, KOSGEB iş birliği ile bu yıl içinde 6 tane girişimcilik eğitimi gerçekleştirdiklerini ve 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında planlanan 7. eğitim için başvuruların 28 Eylül 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılacağını söyledi. Açılacak kursa 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceğini belirten Başkan Uğurdağ, “Başvurular sonrasında girişimci adaylarını sözlü mülakata çağıracağız. Mülakatta başarılı olan adaylar 4 gün sürecek eğitime katılacaklar” dedi.

Yavuz Uğurdağ, Haziran ayında yapılan düzenleme sonrasında Girişimci Eğitimi başvurularının e-devlet üzerinden kabul edilmeye başladığını hatırlatan Uğurdağ, “Eğimden yararlanmak isteyenler ilk başvurularını e-devlet şifresi kullanarak, www.turkiye.gov.tr üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu başvurular KOSGEB tarafından değerlendirildikten sonra odamıza gönderilecek. Bizde adayları mülakata çağıracağız. Devamında da, eğitmenimiz Doç. Dr. Zerrin Fırat kursiyerlere, işyeri yönetimi ve iş planı projesi hazırlanması konusunda eğitim verecek” dedi.

Yavuz Uğurdağ, Ekim ayında yapılacak 7. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine 30 adayın katılabileceğini söyledi. Eğitime katılmak isteyenlerin zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Yavuz Uğurdağ, “Başvuruların en kısa sürede yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor” dedi. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini de ifade eden Yavuz Uğurdağ, “Sertifika sahibi girişimciler kuracakları işle ilgili proje hazırlayarak KOSGEB'den 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası faizsiz olmak üzere toplam 150 bin liralık destekten yararlanabilecekler” şeklinde konuştu.