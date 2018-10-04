Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen IV. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu başladı. 4-5 Ekim tarihleri arasında devam edecek sempozyumda yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımı ile tekstil sektörünün geleceği konuşulacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu'na yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yaklaşık 100 bilim insanı katılıyor. 30 farklı konu başlığında sunumların yapılacağı sempozyumun açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ÖSYM eski başkanı ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, BUTEKOM temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Potansiyelimizi katma değere dönüştürmeliyiz

Sempozyumda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye'nin ekonomik olarak daha yukarıya çıkmasının temel gereksinimlerinden birisinin bilgi üretmek ve ekonomik değere dönüştürmek olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmek adına ciddi yatırımlar ve projeler gerçekleştirmesine rağmen orta gelir tuzağına yakalanmış olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Fason üretimle gelebileceğimiz en üst noktaya ulaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflediğimiz ihracat ve milli gelir hedeflerine ulaşmak istiyorsak, daha çok bilgi ve teknoloji üreten bir ülke haline gelmeliyiz. Ar-Ge ve inovasyon ise iki stratejik değer olarak ekonomik büyümenin, toplumsal gelişimin ve yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli aracıdır. Bu noktada, mevcut sektörlerde orta-ileri ve yüksek teknolojili üretime geçişin yanı sıra, güçlü sanayi alanlarımızın potansiyelini savunma ve uzay-havacılık sanayi, raylı sistemeler, mekatronik, bioteknoloji ve yazılım gibi stratejik alanlarda da katma değere dönüştürmeliyiz. Uluslararası rekabette üniversitelerimizi daha da öne çıkarmak için bilimin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüşmesini kapsayan ‘3. Nesil Üniversite' aşaması esas

"Hedefimiz olmalıdır” dedi.

Sempozyum Organizasyon Komitesi Eş-Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ise konuşmasında bugüne kadar yılda bir kez düzenledikleri programı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile BUTEKOM'un katkıları sayesinde yıl içerisinde 2 kez düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. Türkiye'den ve yurt dışından değerli akademisyenlerin etkinliğe destek verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ali Demir; “Kısa bir hazırlık süreci geçirmemize rağmen, çok güzel geri dönüşler aldık. İki gün sürecek sempozyumda 30'u geçkin bildiri sunulacak. Bir yılda ikinci kez düzenlenmiş olmasına rağmen böylesine bir ilgi gösterilmesi bizleri daha da cesaretlendirdi. Emeği olan ve destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyor, organizasyonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Ali Kılıç tarafından ‘Bi-komponent ve Aşırı Yüksek Yüzey Alanına Sahip Liflerin Üretimi' konulu sunum gerçekleştirildi. 5 Ekim'de bitecek sempozyumda 30'dan fazla sunum ve bildiri sunumu yapılacak.