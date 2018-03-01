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01 Mart 2018 11:11

“İyi Fikir” yarışması liselilere de açıldı

Her yıl üç binden fazla sanayici ve akademisyenin katıldığı “Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri” bu yıl lise öğrencilerine de açılıyor.

“İyi Fikir” yarışması liselilere de açıldı

01 Mart 2018 11:11


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, bugüne dek sadece üniversite öğrencileri arasında düzenlenen “İyi Fikir” yarışmasını bu yıl lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında da yapma kararı aldı. Böylece lise öğrencileri, üniversite ortamı içerisinde bulunarak akademisyenlerle çalışma imkânına da kavuşmuş olacak.


Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan ilgili fakültelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri bu yıl, lise öğrencilerinin fikirlerini değerlendirerek her alan için en iyi 3 fikri belirleyecek. Birinci olan en iyi fikir sahibi öğrenciye ödül olarak bir dizüstü bilgisayar verilecek. Ayrıca her alandaki ilk üç fikir, 3-4 Nisan tarihlerinde Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek olan “Uludağ Üniversitesi 7. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri”nde poster olarak sergilenecek.


Yarışmaya katılacak öğrencilerin, 26 Mart 2018 tarihine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi http://arge.uludag.edu.tr ve http://uludag.edu.tr sayfasından ve 0224-2940053 numaralı telefondan edinilebilir.




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