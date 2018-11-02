İYİ Parti ilçe başkanlarını tanıttı

İyi Parti Bursa'daki ilçe başkanlarını tanıttı. Toplantıya Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da katıldı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, kentte partisinin yeni ilçe başkanlarını tanıttı. Bahadır, toplantıda yaptığı konuşmada, "Teşkilatları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde mevcut 10 ilçe başkanımız göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık, bazıları da yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeni ile görevlerini yeni ilçe başkanlarına devretmişlerdir" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır," Milletin umudu olarak bir güneş gibi doğan partimiz, genel seçimlerde adaylık nedeniyle ayrılan ve yaklaşan mahalli seçimlerde adaylık düşünen teşkilat üyelerimizin yerini doldurmanın yanı sıra, toplumun her kesimini kapsayıp kucaklayarak milliyetçi, muhafazakar, demokrat, çağdaş ve Atatürkçü çizgide iktidara yürüyen milletin partisi olma yolunda ilerleme azim ve kararlığındadır. Bu nedenle de yaklaşan yerel seçimler öncesi teşkilat kadrolarını güçlendirmek için genel irade kurulundan başlayarak il, ilçe, mahalle örgütlerimizde güçlendirme ve yeniden yapılanma sürecini başlatmış bulunmaktadır. İYİ Parti Başkanlık Divanının aldığı tavsiye kararı üzerine bu sürecin önünü açmak üzere tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'mızda da il ve 17 ilçemizde tavsiye kararı doğrultusunda gönüllü istifa süreci kısa süre içinde sonuçlandırarak, yerine hızlı bir şekilde yeni il yönetimi ve ilçe başkanlıkları yapılanmalarını tamamlamış bulunmaktır Bundan sonra da sırasıyla bu yapılanma ilçe yönetim kurulları, mahalle sokak ve sandık temsilciliklerine kadar götürülerek süreç 15 gün içinde tamamlama noktasına gelmiş olacaktır. 10 ilçe başkanımız tekrar göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey, ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık ve bazıları yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeniyle gururla taşıdıkları hizmet bayraklarını yeni ilçe başkanlarımıza devretmişlerdir" dedi.

" Siyaset ve basın aynı kaderi paylaşıyor"

Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, siyaset ve basının aynı kaderi paylaştığını belirterek, "Yerel seçimler için arkadaşlarımızın ihtiyaç duyulan moral ve motivasyonlara sahip olduklarını gördüm. Biz Milletvekilleri olarak ve genel merkez olarak teşkilatlarımızın kararlarının arkasında olacağız. Bu kararların gerçekleşmesi için bütün çabalarımızı sarf edeceğiz. Seçim döneminde bütün gücümüz ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için çalışacağız. Çünkü bugün Türkiye'nin demokratik bir siyasete ihtiyacı vardır. Siyaset ve basın aynı kaderi paylaşıyor. Hür basın, hür düşünce olmadan hür siyaset olmaz. Hür siyaset olmazsa hiç bir şey olmaz. Türkiye için iyi hikaye yazmak mecburiyetimiz var. İyi hikaye yazmanın yolu özgür, hür bir vicdandan geçiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. 10 bin yıl önce de böyle 10 bin yıl sonra da böyle. Güçlü bir Türkiye için her şeyimiz var. 142 ülkeden büyük 25 milyon öğrencimiz var. Tek sıkıntımız bu ülkenin evrensel değerlerle iyi yönetilmesi. Biz bunun için varız, bunun için yola çıktık" diye konuştu.

Toplantıda tanıtılan İYİ Parti ilçe başkanlarının isimleri şöyle:

"Osmangazi: Mehmet Hasanoğlu, Yıldırım: Kerem Arslan, Nilüfer: Osman Uçar, İnegöl: Eray Soral, Yenişehir: Ali Şıracı, İznik: Hilmi Dükkancı, Gürsu: Hatice Deniz, Kestel: Güngör Doğan, Orhangazi: İsmail Kaya, Mustafakemalpaşa: İhsan Keçeci, Karacabey: Erkan Önen, Keles: Ahmet Türkmen, Harmancık: Mehmet Aslan, Orhaneli: Esat Yıldırım, Mudanya: Fehim Çaptık, Gemlik: Birol Mumcu, Büyükorhan: Ergün Oktay."