Açıklamada saldırının ‘İlk Oy Hareketi’ tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, emniyet güçlerinin ise yeterli güvenlik önlemi almadığına değinildi.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda dün akşam saatlerinde İYİ Parti’nin seçim standına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler saldırdı. Saldırıda 6 kişi yaralanırken, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı konuyla ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada saldırının ‘İlk Oy Hareketi’ tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, emniyet güçlerinin ise yeterli güvenlik önlemi almadığına değinildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Bursa Emirsultan Camii yanında tüm partilerin stantlarının bulunduğu bölgede İYİ Parti standına ve İYİ Partililere yapılan saldırı, ülkemizde büyüyen tahammülsüzlüğün vardığı noktayı göstermesi bakımından çok önemlidir. İki gündür İYİ Parti standına ve arkadaşlarımıza yapılan saldırılar doğrudan ’İlk Oy Hareketi’ platformu mensuplarınca gerçekleştirilmiş olup, başkaca hiçbir parti veya kuruluşla ilgisi yoktur. Dün yapılan saldırı sonrasında bugün yaptığımız basın toplantısında da belirtmemize rağmen bu tür alanlarda emniyet kuvvetlerinin gerekli kontrolleri yapmayıp, tedbirleri almadığı ve olaylara müdahale etmekte yavaş davrandığı da ayrı bir hukuksuzluk olarak görülmektedir. Seçimlerin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm yetkilileri tarafsız bir şekilde göreve davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.