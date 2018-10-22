İzgören'den girişimcilere altın nasihat

İnegöl Genç İşadamları Derneği'nin (İGİAD) düzenlediği bu sezonun ilk “Tecrübe Alıyoruz” söyleşisinin konuğu olan Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, başarının anahtarının motivasyon, adalet, bilgi ve iletişim olduğunu söyledi.

Düzenlenen programa Kaymakam Şükrü Görücü, Başsavcı Zekeriya Alper İnanç, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, bazı oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kaymakam Şükrü Görücü'nün selamlama konuşmasının ardından derneğin yeni üyeleri Fatih Bolat, Gökhan Tuğrul, Ahmet Faruk Boztaş, Merve Efe ve Sevcan Salık Coşar'a belgeleri ve rozetleri takdim edildi. Belge töreninin ardından alkışlar arasında sahneye davet edilen Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, “Değerlerle Yönetmek; Başarı, Hayat ve Liderlik” konulu söyleşinde, iş hayatında ufuk, motivasyon, adalet, güven, bilgi ve iletişimin önemine işaret etti. İzgören, hayatın içinden örneklerle ve sinevizyon ile desteklediği konuşmasının ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Program, konuşmacı Ahmet Şerif İzgören ile gecenin sponsorlarına plaket takdimi ile sona erdi.