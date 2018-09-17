İzinsiz baz istasyonunu başkan kendi elleriyle söktü

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, okul ve cami civarındaki baz istasyonunu kendi elleriyle söktü.

Başkan Refik Yılmaz, Manastır mevkiinde Cumhuriyet Ortaokulu'nun yanı sıra Yunus Emre Kültür Merkezi, iki Anaokulu ve bir camii ile çok sayıda yerleşim biriminin ortasına dikilen baz istasyonunu kendi elleriyle söktü. Hafta sonunda bir GSM şirketinin oldu bittiye getirip baz istasyonu kurduğu alan şikayet konusu oldu. Meseleyi yakından takip eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sabahın erken saatlerinde belediye ekipleri ile birlikte istasyonun bulunduğu bölgeye giderek baz istasyonunu söktürdü.

Baz istasyonlarının Büyükşehir Belediyesinin iznine tabi olduğunu anlatan Refik Yılmaz, buna rağmen Gemlik Belediyesine de yer beyanı yapılması mecburiyeti bulunduğunu, ancak söz konusu şirketin bunu yapmadığını belirtti. “Bizim için halkımızın sağlığı daha önemlidir” diyen Refik Yılmaz, tehlike arz eden baz istasyonlarının yerleşim birimlerinden uzak bölgelere konulması gerektiğini söyledi.