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05 Eylül 2018 16:27

İznik Belediye Meclisi toplandı

İznik Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı yapıldı.

İznik Belediye Meclisi toplandı

05 Eylül 2018 16:27


Belediye Başkanı Osman Sargın başkanlığında Gençlik ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı. Boş kadrolarda derece değişikliklerinin görüşülmesi maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. İznik Belediyesi Ülker Aktar Huzurevi’nin Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan plan tadilâtı talebi ve ilgili dilekçeler ile İmar Komisyonunun plan tadilâtlarına dair raporlar da meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. Meclise gönderilen dilekçeler ve raporlar incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, bir sonraki meclis toplantısı 2 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.




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