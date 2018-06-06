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06 Haziran 2018 09:56

İznik Belediyesi, aile iftarında buluştu

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın personeli ile iftarda buluştu.

İznik Belediyesi, aile iftarında buluştu

06 Haziran 2018 09:56

Başkan Sargın’ın İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde verdiği iftar yemeğine Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memurlar aileleriyle birlikte katıldı.Mesai arkadaşları ile birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Osman Sargın, Ramazan ayını en güzel şekilde geçirip, feyzinden ve bereketinden faydalanarak, bayrama erişmeyi diledi


Sargın, “Ramazanlar Birlik, Beraberlik ve Paylaşmaktır”


Ramazan ayının birlik, beraberlik, kaynaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Sargın, “Ramazan ayında zengin fakir gözetilmeksizin aynı sofralarda oruçlar açılarak birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyledi. Mümkün olduğunca ihtiyaç sahipleri ve yardıma muhtaç vatandaşlara el birliği ile destek olunması gerektiğini belirten Sargın “Veren el alan elden üstündür” dedi. Sargın” Ramazan ayı rahmet, mağfiret, bereket ve kurtuluş ayıdır. Belediye olarak hem vatandaşlarımızı düşünerek İznik Sınırları içerisinde talep eden vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini iftar vakitlerinde evlerine kadar götürüyoruz. Tüm mahallelerimizde sokak iftarları vererek vatandaşlarımız ile birlik beraberlik içerisinde iftarlar düzenliyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak her alanda paylaşmayı öne çıkarıyoruz. Ramazanın ruhuna uygun olarak tüm insanımızla iç içe oluyoruz. Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getiriyoruz ve mümkün olduğunca mütevazı sofralarda iftar ederek, zengin fakir gözetmeksizin aynı sofrada iftar etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bereketli ve huzur dolu bir Ramazan geçirmenizi dileyerek tüm personelimizin ve tüm vatandaşlarımızın şimdiden Mübarek Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.


Belediye Personelleri ve ailelerine verilen iftar yemeği Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından yapılan dua ile sona erdi.




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