Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 18:21

İznik Belediyesi Avrupa’da 60 çocuğu sünnet ettiriyor

İznik Belediyesi kardeş şehir Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nde yer alan Tutin şehrinde 60 çocuğa toplu sünnet şöleni düzenliyor.

İznik Belediyesi Avrupa’da 60 çocuğu sünnet ettiriyor

05 Temmuz 2017 18:21


İznik Belediye Meclisi’nin 2 Mayıs 2017 tarihli ve 62 sayılı kararla Sırbistan Tutin şehri ile kardeşlik anlaşması için karar alınmıştı. Karşılıklı görüşmelerin ardından Kardeş Şehir Sırbistan-Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç ve meclis üyeleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür, Sanat ve Çini Festivali’ne katılarak destek verdiler. Bu kapsamda İznik Belediye Başkanlığı tarafından Sırbistan’ın Tutin Şehrinde Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirilecek. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, belediye meclis üyeleri ve İznik Belediyesi Mehter Takımı da bu şölende yerini alacak.


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Osmanlı’nın temellerinin atıldığı medeniyetler başkenti ilçemiz İznik’ten Osmanlı izlerini barındıran Sırbistan Sancak Bölgesi Tutin Şehrinde dev bir organizasyon düzenliyoruz. Kardeş şehirlerimiz ile gerek ülkeler arası etkileşimimizi gerekse de kültürel değerlerimizi geliştirecek çalışmalara imza atıyoruz. Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç ’te son gerçekleştirdiğimiz İznik Çini Kültür ve Sanat Festivalinde ekibiyle birlikte ilçemize gelerek bizlere yakınlıklarını göstermiş, ortak etkinlikler gerçekleştireceğimizi belirtmişti. Bu kapsamda bizlerde bir çalışma yaparak kardeş şehrimizde 60 çocuğun sünnet edileceği bir şölen düzenliyoruz. Şölene belediye meclis üyelerimiz ile İznik Belediyesi Mehter Takımımız ile birlikte katılarak, ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!