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27 Kasım 2017 15:48

İznik Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

İznik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi arasında toplu sözleşme imzalandı.

İznik Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

27 Kasım 2017 15:48


İznik Belediyesi bünyesinde çalışan 61 personeli ilgilendiren 2018 yılı toplu iş görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. Belediye Eko Turizm Tesisleri’nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Osman Sargın ile Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Keskin arasında bir yıllık sözleşme imzalandı. İşçilere yıllık ortalama yüzde 10 zam yapılırken, sosyal haklarda da aynı oranda iyileştirme yapıldı.


İznik’te hayata geçirdikleri projelerin büyük bir kısmının il genelinde örnek gösterildiğini belirten Osman Sargın, “Medeniyetlerin başkenti İznik’e hizmet eden personelimiz çalışmalarını fedakârca sürdürüyor. İznik’teki bu başarıda personelin gayreti yatmaktadır. Personelimizin sosyal durumlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapılan bu sözleşmenin bütün işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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