İznik Belediyesi'nden eğitime destek

Bursa'nın İznik Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına okullara destek vererek başladı.

Belediye Başkanı Osman Sargın, Elbeyli Anaokulu'na okulların açıldığı ilk gün oyuncak desteğinde bulundu. İznik tarihinde okullara en çok desteğin kendi dönemlerinde verildiğini dile getiren Osman Sargın, hizmetlerin bütün öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun ettiğini söyledi.

Sargın, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılına anlamlı bir destek ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde belediyelerin eğitim kurumlarına desteğini kanunî hale getirmesinin ardından bizler de ilçemizde tüm eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ufak ve büyük demeden gerek inşaat işlerinden gerekse de ders araç gereçleri anlamında desteklerimiz sürüyor. Bugün de okullarımızın açıldığı ilk günde Elbeyli Anaokulu'muzun ders ekipmanları talebi doğrultusunda minik kardeşlerimize eğitici ve öğretici oyun aletlerini teslim ettik. Kendilerine eğitime adım attıkları bu ilk basamaktan son basamağa kadar başarılı bir eğitim hayatı, hayırlı ömürler diliyorum” dedi.