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15 Eylül 2017 17:01

İznik Belediyesi’nden kırsala sağlık evi

İznik Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek oluyor.

İznik Belediyesi’nden kırsala sağlık evi

15 Eylül 2017 17:01


İznik Belediyesi son olarak ilçenin Çamdibi Mahallesi’nde sağlık evi inşa etti. Başkan Osman Sargın, “Vatandaşların düğün ve cemiyet yapabilecekleri kültür merkezleri, oyun alanları, futbol sahaları, çevre düzenlemeleri, yol çalışmaları gibi bir çok yatırımın yanı sıra kırsal bölgelere sağlık yatırımları da başladı. Çamdibi Mahallesi’nde ihtiyaç olan sağlık evini inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk. İçerisinde doktor odası, lavabosu ve muayene alanı bulunan sağlık evi ile mahalle halkı ihtiyaçlarına kısa sürede erişme fırsatı bulacak. Belediye olarak kırsal kalkınma çalışmalarımız çerçevesinde taşra mahallelerde yöre halkının sosyal ve kültürel hayatına destek olacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.




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