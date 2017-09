İznik Belediyesi’nden Sırbistan’da sünnet şöleni

Erkekliğe ilk adımı İznik Belediyesi girişimleri ile atan çocuklar hediyelerini Belediye Başkanı Osman Sargın’ın elinden aldılar.

İznik’in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak ilçeye yerli ve yabacı turist çekmenin yanı sıra kültürler arası etkileşim ve diyaloğun sağlanması için birçok yabancı ülke ile kardeşlik protokolü imzalayan İznik Belediyesi son olarak Sırbistan Sancak Bölgesi’nde yer alan kardeş şehri Tutin de sünnet şöleni gerçekleştirdi. Tutin Belediyesi ve İznik Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşen sünnet şöleninde İznik Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileri uzun süre ayakta alkışlandı.

İznik Belediye Başkanlığı’nın kalabalık bir heyetle gittiği kardeş şehir Tutin’de gerçekleşen sünnet şölenine Ak Parti Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile Sırbistanlı vatandaşların katılımıyla belediye meydanında gerçekleşti.

Her iki ülkenin kardeş ve bir olmasının büyük mimarı olan Fatih Sultan Mehmet Hanı anarak konuşmasına başlayan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “Bu bölgenin Müslüman bir bölge olması için canla başla mücadele eden Sancak Beylerini rahmetle anıyorum. Türkiye’nin karşısına çıkan her türlü hain terör örgütlerine karşı bizlerin yanında olan Sancaklı ve Boşnak kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. 550 yıl evvel başlayan bir dostluğumuz, kültür birliğimiz ve inanç birliğimiz var. Bu inanç birliği içerisinde biz tek bir milletiz. Bu inançta dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve ‘Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek’ var. Büyük bir mazide başlayan dostluğumuz imzaladığımız kardeşlik protokolü ile maziden atiye kadar devam edecek. Burada bugün sünnet ettirdiğimiz 60 çocuğumuz yarın yetiştiklerinde Sancak’ın mücahitleri olarak dünya da İslam sancağını dalgalandıracaklar. Dünya Müslümanlarının sesi olacaklar. Her birine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu sünnet şöleninin gerçekleşmesinde emeği geçen her iki ülke yetkilileri ile herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan İznik Belediyesi Mehter Takımı seslendirdikleri birbirinden güzel ezgiler ile uzun süre ayakta alkışlandılar..

Etkinlik hatıra fotoğrafları çekimiyle sona ererken, İznik Belediyesi Sancak Bölgesi’nde resmi temas ve görüşmelerine devam etti.