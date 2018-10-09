İznik cinayetinin sanıklarına müebbet

Bursa'nın İznik ilçesinde Zekeriye Dursun cinayetinden 3 ayrı müebbet çıktı.

İlçede gerginliğe sebep olan cinayetle ilgili karar verildi. Yargıtaydan dönen dava tekrar görüldü. Zekeriye Dursun'un öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan Rüstem D, Doğan D. ve suça süreklenen çocuk M.D. tekrar yargılandı. 8 Eylül 2013 yılında bir kişinin silahla vurularak öldürülmesi ile ilgili 3 sanığın yargılaması tamamlandı. Yargıtay'dan dönen dava tekrar İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülerek karara bağlandı. Çıkan kararda Rüstem D, Doğan D ve suça süreklenen çocuk M.D'ye müebbet cezası verildi.