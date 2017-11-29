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29 Kasım 2017 12:40

İznik Çin’in 4 buçuk milyonluk şehri ile kardeş oldu

Bursa’nın İznik Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Jiangxi eyaletinde bulunan seramik şehri Jingdezhen ile kardeşlik anlaşması imzaladı.

İznik Çin’in 4 buçuk milyonluk şehri ile kardeş oldu

29 Kasım 2017 12:40


İznik Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen imza töreninde imzaları Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Zhang Chunping ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın attı.


Çin’den 7 kişilik bir heyet ile İznik’e gelen misafirleri Belediye Başkanı Osman Sargın karşıladı. Kardeş şehir için imzaları Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Zhang Chunping ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın atarken, törene Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da katıldı. Sargın, “Öncelikle kardeş şehrimizden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Jingdezhen şehri 1700 yıllık çömlek üretimi nedeniyle porselen başkenti olarak biliniyor. Bu konuda İznik ilçemiz eşsiz çinileri ile dünya çapında bir yer. Bu vesile ile ortak kültürümüzü karşılıklı ilişkilerimiz ile geliştireceğiz. Öte yandan Jingdezhen şehri büyük bir il. Bu sebeple kardeşlik anlaşmamız ile Chunping’in de belirttiği gibi buradan ilçemize turistler yönlendirilecek. İlçemize büyük katkısı olacak” dedi.


Chunping ise, “Misafirperver ve sıcak karşılamanız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak özelliklere sahip iki şehiriz. Biz seramikte dünyada sayılı yerlerden biriyiz. İznik de öyle. Ayrıca şehrimizde bir araba fabrikası ve bir uçak fabrikası bulunuyor. Karşılıklı ziyaretler ile şehirlerimize katkı sağlayacağız” dedi.




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