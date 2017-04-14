Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 17:27

İznik Devlet Hastanesi’nde tomografi cihazı hizmete girdi

Bursa’nın İznik ilçesinde, Devlet Hastanesinde yeni cihazlar hizmete girdi.

İznik Devlet Hastanesi’nde tomografi cihazı hizmete girdi

14 Nisan 2017 17:27


Fizik tedavi ünitesi, radyoloji bölümünde bulunan bilgisayarlı tomografi ve kemik ölçüm cihazları bölümü açıldı. Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu, hastanenin kalite standartlarını yükselttiklerini, sağlık hizmet sunumlarını da üst seviyelere çıkarttıklarını söyledi. Alemdaroğlu, "3 sene önce eski hastanede radyoloji görüntüleme yöntemi olarak sadece eski tip röntgen cihazı ve bir adet ultrason cihazı ile hizmet verilmekte iken, yeni hastaneye taşınılması ile birlikte teknik donanım ve verilen sağlık hizmeti kalitesinde büyük hamle yapıldı. Hastanede son sistem dijital röntgen ve renkli doppler ultrasonografi cihazları bulunurken, son olarak bilgisayarlı tomografi ve kemik dansitometri cihazlarının da kazandırılmasıyla röntgen bölümü ileri seviye radyoloji görüntüleme merkezi haline getirildi.


fizik tedavi gören hastalar bundan böyle hastane giriş katında yeni fizik tedavi ünitesinde tedavi görecekler. Bu yaşlılar için büyük kolaylık olacak" dedi.


Yeni bölümlerin açılışına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Bennur Karaburun ile bürokratlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!