İznik Enduro şampiyonları kupalarını aldı

Motosikletlerle yapılan gösteriler büyük ilgi görürken, son yarışın startını İznik Belediye Başkanı Osman Sargın verdi.

İznik Belediyesi destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İznik Motosiklet Kulübü organizasyonuyla gerçekleşen müsabakalara bu yıl 50’ye yakın motokroscu katıldı. Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve GP Puan kategorilerinde yarışan yarışmacılar zorlu parkurda tüm engelleri aşarak kupanın sahibi oldu.

Elbeyli Er Meydanı Motokros Pistinde yarışlar sonrasında gerçekleşen ödül törenine İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Enduro Genel Direktörü Fırat Çakıroğlu, TMF Jüri Başkanı Tayfun Akın, İznik Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Temsilcileri, yarışmacılar ve çok sayıda izleyici katıldı. Yarışlarda İznikli yarışmacı Nazmi Malkoç ise Enduro Veteran (EV) kategorisinde yarışmanın 1.’si oldu.

Enduro Prestij (EP) kategorisinde 1. Emre Coşar, 2. Fevzi Burak Akbulut ve 3. Burak Özdemir oldu.