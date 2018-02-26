İznik Gölü kıyısına kış bakımı

Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahillerdeki temizlik ve bakım çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor. Karacabey’den Gemlik’e kadar Bursa’nın tüm kıyı ve plajlarında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İznik ilçesinin Müşküle ve Göllüce mahalleleri sahili ile Çakırlı Mahallesi sahilindeki piknik alanında da temizlik gerçekleştirdi. Bölgede çevre kirliliğine sebep olan atıklar Büyükşehir Belediyesi Kıyı Plaj temizlik ekipleri tarafından toplandı. İznik Gölü kıyılarında temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.