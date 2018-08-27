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27 Ağustos 2018 14:16

İznik gölünde balık tutmak için yarıştılar

Bursa’nın İznik ilçesinde oltayla balık tutma yarışması yapıldı.

İznik gölünde balık tutmak için yarıştılar

27 Ağustos 2018 14:16


Avrasya Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından düzenlenen ve İznik Belediyesi’nin de destek verdiği balık tutma yarışması Göllüce Mahallesi sahilinde yapıldı. İznik’te göl turizmine ve olta balıkçılığına dikkat çekmek maksadıyla tertiplenen yarışma 2 gün sürdü. Yarışmaya yüze yakın olta balıkçısı katıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Bilindiği üzere İznik gölü ülkemizin nadide göllerinden biri. Göl turizminin canlanmasını istiyoruz. Maksadımız hem göl turizmine, hem de olta balıkçılığına dikkat çekmek. Dereceye giren yarışmacılara ve Avrasya Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Tutulan balıkların tekrar göle salındığı yarışmalarda ilk balığı tutanla en çok ve en büyük balığı tutan yarışmacılara ödül takdim edildi.




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