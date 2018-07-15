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15 Temmuz 2018 14:40

İznik Gölü’nde boğulan genç kızlardan biri son yolculuğuna uğurlandı

İznik Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden iki genç kızdan Vildan Salçın, son yolculuğuna uğurlandı.

İznik Gölü’nde boğulan genç kızlardan biri son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz 2018 14:40


Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, dün komşu çocukları olduğunu belirttiği 15 kişilik grupla birlikte Orhangazi’ye piknik yapmaya gitmişti. Serinlemek için İznik Gölü’ne giren gruptan 8’i boğulma tehlikesi atlattı. Çocukların feryadı üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, boğulmak üzere olan 1’i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) sudan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kayıp olan çocukların bulunması için İznik Gölü’ne UMKE ve deniz polisi çağrıldı. Pompa çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında, isimleri Fatma Salman (13) ile Vildan Salçın (12) olduğu belirlenen iki kız çocuğunun cesetlerine ulaştı.


Hayatını kaybeden çocuklardan Vildan Salçın, öğle namazını müteakip Vakıfköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Namaza Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de katılırken, Başkan Edebali, küçük kızın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Küçük kız daha sonra köy mezarlığına defnedildi.




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