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23 Temmuz 2018 09:38

İznik Gölü’nde can pazarı

Bursa’nın İznik ilçesindeki gölde boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin imdadına çevredekilerin yetişmeye çalışması amatör kameraya yansıdı.

İznik Gölü’nde can pazarı

23 Temmuz 2018 09:38


Olay, geçtiğimiz günlerde İznik gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için göle giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu durumu fark eden vatandaşlar, boğulan kişiye yardım etmek istedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların bağırarak, yüzdüğü görüldü. Suda çırpınan Suriye uyruklu Basal Sultan (24) çevredekiler tarafından boğulmaktan kurtarıldı. İyi yüzme bilmediği belirtilen Sultan’ın suya batıp çıktığını gören arkadaşları ve çevredekiler yardıma koştu. Kıyıya çıkartılan Sultan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




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