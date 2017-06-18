Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:22

İznik Gölü’nde şok

Bursa’nın İznik ilçesinde toplu balık ölümlerine bir yenisi daha eklendi.

İznik Gölü’nde şok

18 Haziran 2017 17:22

İç sulardaki balık yasağının kalkmasından sonra avlanmak için göle açılan balıkçıların ağları ölü balıklarla doldu.


Av yasağının bitmesinden sonra İznik Gölü’nde ava çıkan balıkçılar korkunç manzara ile karşılaştı. Balık miktarında çok büyük oranda düşüş yaşanan İznik Gölü’nde ağlarda toplanan balıkların yarısı ölü çıktı. Uzun yıllardır İznik Gölü’nde balıkçılık yapan İsmail İldeniz, gölde daha önce de balık ölümlerinin yaşandığını işaret ederek, "Bu yılki kadar kaybı daha önce hiç yaşamadık" dedi.


Son zamanlardaki balık ölümlerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden İldeniz, "Bu balık ölümleri neden, sebebi ne? Hiç bilmiyoruz. Attığımız ağları toplamak 4 saat sürüyor. Ölü balıkları ayıkladığımız da 5 kilo balık, kerameti 10 lira. Masraf 500 lira. 6-7 kişiyiz, 60 liradan hesapla, mazot, yeme içme 500’ü geçiyor. Zarardayız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!