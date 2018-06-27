İznik Gölü’ne 45 bin adet yavru sazan bırakıldı

Yavru sazanlar Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı yakalardan göle salındı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye genelindeki iç göllerde yavru sazanı göllere saldı. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı, İznik Gölü’ne 45 bin adet yavru sazan bıraktı. Bakanlık tarafından Antalya’da özel tesislerde yetiştirilen yavru sazanlar Orhangazi’’ye getirilerek İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi. Orhangazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gölün güney yakasında Narlıca ve Sölöz sahilinde, kuzey yakasında ise Yeniköy altı ile Üreğil altında toplam 45 bin adet yavru sazanı göle saldı. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere miras olarak bırakılması için bakanlığın tahsis ettiği 45 bin adet sazan balığı yavrusunu göle bıraktıklarını ifade etti.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, her yıl yavru sazanların göle bırakıldığını belirterek, "Bu yıl ilk balıkları bıraktık. 45 bin adet yavru sazan salındı. Geçen yıl 400 bin civarında yavru sazan bırakılmıştı. Bu yıl da dönem dönem bu sayılara ulaşılacağını umuyorum" dedi.