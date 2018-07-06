İznik gölünün deprem riski araştırıyor

İznik gölünde gerçekleştirilen çalışmalara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Zihni Mümtaz Hisarlı, Yük. Müh. Mehmet Şimşek, Araş. Gör. Gülten Aktaş ve Çağlayan Aktaş katıldı. İznik gölü açıklarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Başkan Osman Sargın, “Öncelikle ilçemizde gerçekleştirdiğiniz bu çalışmaya verdiğiniz emek dolayısıyla ben İznikliler adına sizlere teşekkür ediyorum. İznik’te bir ilki gerçekleştiriyoruz. İznik’in deprem haritasını ortaya çıkartıyoruz. Yapılan çalışma ile İznik gölünde oluşabilecek hareketler önceden tespit edilmeye çalışılacak. Bu anlamda da İznik gölünün korunması için ne tür tedbirler alabiliriz, neler yapabiliriz, akademisyenlerimizin raporlarıyla bu konu da ortaya çıkacak. Bu durum aynı şekilde kara da da aynı.İznik bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bünyesinde barındırdığı tarihî eserleri de depremlere karşı korumak gerekli.Bu gerçekleştirilen çalışma milyonlarca liraya mâl olacak bir çalışma. Bizler bunu İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle akademik bir çalışma olarak gerçekleştiriyoruz.Yapılan çalışma ile İznik Gölü’nün gelecek 400-500 yılına ışık tutulacak” dedi.