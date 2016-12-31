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31 Aralık 2016 17:22

İznik Kaymakamı Pehlivan karla mücadeleyi denetledi

İznik Kaymakamı Pehlivan karla mücadeleyi denetledi

31 Aralık 2016 17:22

İznik İlçe Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşan yüksek kesimlere çıkarak çalışmaları yerinde inceledi.
İznik’te yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm ekipler seferber edildi. Kaymakam Pehlivan da, zor yol koşullarına rağmen, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamamaları için çalışmalara bizzat katıldı. Yüksek kesimlerdeki köylere ulaşmaya çalışan Pehlivan, burada yaşayanlara ihtiyaçlarını sordu. Eksiklerin giderilmesi için ise çaba sarf eden Pehlivan’a zor hava şartlarında Garnizon Komutanı Binbaşı Fırat Toprak’ta eşlik etti.
Pehlivan, “Yoğun kar yağışı yüksek rakımlı köylerimiz de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Belediyemiz bu konuda özverili çalışıyor. Elektrik kesintisine karşı da UEDAŞ ekipleri seferber olmuş durumda” dedi.



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