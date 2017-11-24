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24 Kasım 2017 09:52

İznik Müzesi kaderine terk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkan Vekili Erol Sönmez, İznik ilçesindeki müzenin kaderine terk edildiğini, 5 yıldır buradaki restorasyonun bitirilemediğini söyledi.

İznik Müzesi kaderine terk edildi

24 Kasım 2017 09:52


Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan 1960 yılında Müze olarak açılan Nilüfer Hatun İmareti Sultan I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun’un adına 1388 yılında yaptırıldı. Nilüfer Hatun İmareti, ters T planlı, 14.yüzyıl Osmanlı mimarisi örneklerinden birisi olarak biliniyor.


1960 yılından beri çeşitli zamanlarda yenilenme çalışmasına alınan müze en son 2012 senesinde bakıma alındı. Aradan geçen 5 yılda müzenin bakım çalışmaları için ödenek olmadığı için tamamlanamadı. İlçeye gelen turistler müze içerisinde bulunan tarihi eserleri göremezken; dışarıda bulunan lahitler ise naylonlarla kapatıldı.


Tarih ve turizm beldesi İznik’te böyle bir vurdumduymazlığı kabul etmediklerini kaydeden MHP İl Başkan Vekili Erol Sönmez, "Restorasyon hala bitmedi. Tarihi lahitler müzenin yanında sokakta kaderine terk edilmiş. Cari açığı azaltacak en önemli etken turizm. Ancak Bursa’da ve İznik’te kültür ve turizmle ilgilenen yok. Proje üreten, turist çekecek yeni adımlar atacak yetkili yok. Bursa Valisini de göreve çağırıyoruz. Bu anlayışla Bursa’ya, İznik’e turist çekmek imkansız. Müze acilen açılmalı. İznik’teki diğer tarihi değerlerin tanıtımı yapılarak turizm için önemli adımlar atılmalı" diye konuştu.




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