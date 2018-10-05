İznik Panayırı başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde 83 yıldır düzenlenen panayır kapılarını açtı.

83. İznik Panayır başladı. Bu yıl panayırda "İznik Altın Şehir Maharetli Kadınlar Çarsısı" dikkat çekti. İlk kez 1935 yılında düzenlenen İznik Panayırı'nda bugüne kadar ülkenin değişik yerlerinden gelen esnaflar satış yapıyor. Panayırda son yıllarda el sanatları ve mahalî ürünlerin teşhir ve satışı ön plana çıkıyor. Bu yıl ilk kez sergilenen "Maharetli Kadınlar Çarşısı" bu yönüyle vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. İznik'in tüm köylerinden geleneksel dokumalardan iğne oyalarına, ev yapımı salçalardan kışlık tarhanalara kadar yüzlerce el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği panayır ilgi gördü.

Ayrıca bir panel düzenlendi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş ve Yeşil Valiz Sorumlu Turizm Derneği Başkanı Arzu Kutucu Özenen'in katıldığı panelde, UNESCO üyelik sürecinde köylerde kadın örgütlenmesinin önemine dikkat çekildi. Osman Sargın, 15 Nisan 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'in asıl listeye alınması yönündeki çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Bu yol uzun ince bir yol. Bu doğrultuda bütün imkanlarımızı kullanarak süreci başarı ile tamamlayacağımıza inanıyorum. İznik buna hazır, biz hazırız. Burada görüldüğü gibi İznikli kadınlarımız da hazır. Bu maksat doğrultusunda yıllar önce kutlanmasına son verilen geleneksel ‘Üzüm Bayramı'nı 2019 yılı programına almış bulunuyoruz. Üzüm Bayramı'nın İznik'in tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.