İznik Panayırı başlıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde panayır hazırlıkları sürüyor.

83. İznik Panayırı 5 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. 10 Ekime kadar devam edecek olan panayır ilk kez 1935 yılında kuruldu. İznik Panayırı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen esnaflar ile başlayacak. Esnaflar için yer satışlarını yapan Zabıta Müdürlüğü ile Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, “İlçemizde 83 yıldır aralıksız yapılan panayır 5-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Panayırımız yakın tarihe ışık tutmaktadır. Her çeşit malzemenin sergilenip satışa sunulduğu, adeta tüm köylerimizin ve komşu ilçelerimizin ziyaret edip alış veriş yaptıkları önemli bir merkez haline gelen panayır, geçmiş yıllarda çeyizlerin düzüldüğü, alınacak bütün ihtiyaçların o günün beklendiği bir gelenekti” dedi.