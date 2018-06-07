İznik sahili asfaltlanıyor

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için İznik’e gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçede ilk olarak Başkan Osman Sargın’ı belediye binasında ziyaret etti. Burada ilgili daire başkanlarının katılımıyla bir süre toplantı gerçekleştiren heyet ardından ilçenin Yeşil Cami bölgesinde devam eden kentsel tasarım projesi çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

Yeşil Cami Kentsel Tasarım Projesi’nde gelinen noktayı değerlendiren heyet daha sonra buradan başlayarak esnafları ziyaret edip, vatandaşlar ile bir araya geldiler.

3 buçuk kilometrelik İznik Sahil’inde devam eden asfaltlama ve 53 bin metrekareliklik alanda devam eden peyzaj çalışmalarını da yerinde inceleyen başkanlar burada ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut sahilde devam eden çalışmalar esnasından asfalt makinesine çıkarak sahili asfaltlamasına katkıda bulundular.

Bayrama hazır olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile gün boyu ilçemizde devam eden çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımız ile bir araya geldik. İlk olarak Yeşil Cami Kentsel Tasarım projesinde gelinen son noktayı değerlendirdik. Sahilimize kıran dere bölgesinden başlayarak binlerce fidan, binlerce değişik cinste çiçekler dikildi ve dikiliyor. Sahilimiz tam anlamıyla bittiğinde bölgemizin örnek sahili olacak. Yol kısmı birkaç gün içerisinde biterek trafik normale dönecek. Böylece bayrama sahilimizin yol kısmı bitmiş olacak. Ben bu vesile ile ilçemize desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İznik İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Aktaş daha sonra ilçeden ayrıldı.