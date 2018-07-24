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24 Temmuz 2018 11:09

İznik sahili botanik bahçesini andırıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde göl sahili adeta botanik bahçesine dönüştürülüyor.

İznik sahili botanik bahçesini andırıyor

24 Temmuz 2018 11:09


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sahil projesinde peyzaj çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. peyzaj düzenlemesi ile 3,5 kilometrelik sahil boyunca 53 bin metrekarelik alana çim seriliyor. Çim serilen ve ağaçlandırılması gerçekleşen bölgeler adeta botanik bahçesini andırıyor.


Belediye Başkanı Osman Sargın, “Sahil projemizde 3,5 kilometrelik yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj işi de başlamış durumda. Sahilimiz 800 ağaçla buluşuyor. Bunların 400’e yakını toprakla buluştu. Ayrıca 100 çeşi de yakın bitki türü sahil boyunca dikildi ve daha da dikilecek. Şu ana kadar 30 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluştu. Bu kadar daha da toprakla buluşacak. 80 bin civarında yer örtücü ve mevsimlik bitkiler sahil boyunca toprakla buluşacak. Serilen çimler insana adeta bir botanik bahçesindeymişçesine ferahlık veriyor. Peyzaj çalışmaları ilerledikçe sahilimizin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alana çim serme işlemi yapılacak. Hemşerilerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah İznik sahilimiz bittiğinde bölgemizin hatta ülkemizin örnek sahili olacak” dedi.




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