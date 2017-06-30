İznik triatlon yarışlarına hazır

Bu yıl bütün vatandaşlar yarışlara katılabilecek.

1-2 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak yarışlarda başlama ve bitiş noktaları, sporcuların konaklama yerleri, güvenlik ve alınacak çeşitli tedbirler hakkında yetki paylaşımı yapıldı. Bu yıl yarışlar yüzme, bisiklet ve koşu alanlarında yapılacak. İlk yarış 2 Temmuz Pazar günü saat 08:00’da başlayacak. Elitler ve gençler madalya töreni 10:30 da,yıldızlar ve minikler madalya töreni ise 13:00 da yapılacak.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “2 Temmuz 2017 tarihinde İznik Gölü ve çevresinde gerçekleşecek yarışlara katılacak sporculara başarılar diliyorum. Bütün sporseverleri yarışlara katılmaya davet ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızı da bu heyecana ortak olmaya bekliyorum” dedi.

Bu yıl ilk olarak halk triatlonu ile bütün vatandaşlar yarışlara katılabilecek.