İznik triatlonu rekor katılımla başladı

Türkiye’nin dört bir yanından İznik’e akın eden sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter dökerken bu yıl 600’e yakın sporcu kıran kırana mücadele etti.

Sabah saat 08.00’da ilk olarak yüzme parkuruyla başlayan Triatlon Yarışları sırasıyla bisiklet ve koşu parkurlarıyla devam etti. Yarışlar İznik Gün Batımı Plajında gerçekleşirken, yarışmacıların aileleri müsabakalara büyük ilgi gösterdi.

Türkiye genelinden yaklaşık 600 yarışmacının katıldığı yarışların açılış törenine, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sporsever katıldı. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya yarışmaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi takdim etti.

Hedef bin sporcu

İznik Triatlonu yarışlarının startını veren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında “Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Triatlon Yarışlarına bu yıl rekor bir katılım olarak 600’e yakın sporcu katıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından ilçemize yarışlar için gelen sporcular var.Ben bu vesileyle çiçeği burnunda yeni Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.İnşallah bir sonraki triatlon yarışlarında hedefimizin bin sporcu olduğunu da buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da yaptığı açıklamada “Çok kısa bir süre önce göreve geldik. Bu kadar kısa bir süre içerisinde aslında bu yarışa hazırlanmamız zordu. Arkadaşlarımız İznik’in federasyon için önemli olduğunu ve İznik yarışlarının bizim dönemimizin ilk yarışı olmasını istediklerini söylediler. Sağolsun Belediye Başkanımız da çok ciddi bir destek sağladı. Bizim arkadaşlarımız ile belediye burada çok ciddi, ekstra bir efor harcayarak yarışlara hazırlandılar. Çok güzel bir hazırlık oldu. Spor camiası da bu hazırlığı karşılıksız bırakmayarak yoğun ve yüksek bir katılım gösterdi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmalarda İznik’i Ayşenur Acar Temsil ederken, paratriatlon dalında yarışan engelli sporcular da tüm parkurları başarı ile tamamlayarak izleyicilerden büyük alkış aldılar.