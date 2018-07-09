İznik Triatlonu şampiyonlarına çini madalya

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan parkurları sorunsuz bir şekilde tamamlayan sporcular bu yıl 6.sı gerçekleştirilen İznik Triatlonuna büyük ilgi gösterdi.Yarışlar İznik Günbatımı Plajı’nda İznik halkının ve sporcu ailelerinin tezahüratlarıyla renklendi. Türkiye genelinden yaklaşık 600 yarışmacının mücadele ettiği yarışların ödül törenine İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın’ın haricinde çok sayıda davetli katıldı. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya yarışmaya katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi takdim ederken, Belediye Başkanı Osman Sargın da Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile İznikli Sporcu Ayşenur Acar’a çini tabak takdim etti.