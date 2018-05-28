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28 Mayıs 2018 15:16

İznik ve Yenişehir’in uyuşturucu ayağına büyük darbe

Bursa’nın İznik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını yakaladı.

İznik ve Yenişehir’in uyuşturucu ayağına büyük darbe

28 Mayıs 2018 15:16


Zanlının üst ve aracında yapılan aramada dinlemeye takılmamak için alıcılar ile irtibata geçilen 10 adet cep telefonu ve bir çıkın metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis, 3 aydır fiziki takipte olduğu İ.İ.’yi (42), dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul Kapı, Şehitlik Parkında kıskıvrak ele geçirdi. Uzun bir süredir İstanbul’dan aldığı metamfetamin maddesini İznik ve Yenişehir bölgesinde dağıttığı bilgisini alan polis, İ.İ.’yi bir süre takibe aldı. İznik’te bir otel de konaklayan zanlı, dün gece Şehitler Parkın da gözaltına alındı. İ.İ. emniyette ki ifadesinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.




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