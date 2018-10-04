İznik zabıtasından etiket ve gramaj kontrolü

Bursa'nın İznik ilçesinde zabıta ekipleri gramaj ve etiket kontrolü yaptı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yerli üretim logosu, gramaj ve hijyen denetimlerine eşlik ederek ekiplerden bilgi aldı. Fırınlarında ve pastanelerde yapılan ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda zabıta ekipleri ile birlikte denetim yapan Başkan Osman Sargın, “Kaidelere uyarak ekmek ve tatlı üreten esnaflarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı ekmek, tatlı ve gıda ürünleri tüketebilmesi için yaptığımız denetimleri sıklaştıracağız. Temiz ve hijyenik, kurallara uygun ortamda üretilen gıdaları tüketmek her vatandaşın hakkıdır. Belediye olarak bunu sağlamak için gereken tedbirleri alıyoruz” dedi.