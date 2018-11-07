İznik'e modern balık pazarı

Bursa'nın İznik ilçesinde yeni balık pazarı faaliyete başladı.

İznik Belediyesi tarafından inşa edilen modern balık pazarında vatandaşlar artık rahat ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yaparken, balık lokantasında da balıklarını yiyebilecekler. Mevcut kapalı halk pazarı karşısında inşası tamamlanan balık pazarı ile vatandaşlar bütün alışverişlerini de tek bir alanda yapmış olacak.

Balık pazarı 700 metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca 14 adet dükkân, 1 adet mescit, sosyal alanları ve bir lokanta bulunuyor. Balık pazarı ilçenin mevcut kapalı pazar yeri karşısında bulunuyor.