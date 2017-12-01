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01 Aralık 2017 21:46

İznik’e yeni emniyet müdürü atandı

İznik İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman’ın Bursa’da görevlendirilmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Nilüfer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Tekin atandı.

İznik’e yeni emniyet müdürü atandı

01 Aralık 2017 21:46


İznik İlçe Emniyet Müdürü Tekin, bugün görevine başladı. 5 yıldır Bursa’da görev yapan Tekin, Bursa’yı yakından tanıdığını ifade ederek, "İznik halkının güvenliği ve huzuru için devletimizin bize verdiği yetkilerle, kanunlar çerçevesinde elimizden gelen gayreti tüm personelimiz ile göstereceğiz. İznikli hemşerilerimizi yakından dinleyeceğiz. Halkımızın bizden beklentileri ve istekleri bizim için önemlidir" dedi.


İznik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, 7 yıl boyunca çeşitli ülkelerde dış görevde bulundu. İyi derece 3 yabancı dil biliyor.




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